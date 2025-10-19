Ersin Tatar: Seçmen böyle takdir buyurdu

KKTC'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 35,81’ini alarak seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamalarda bulundu. Tatar, seçimi kazanan Tufan Erhürman’ı kutlayarak, "Seçmenin takdirine saygı duymak lazım. Seçmen böyle takdir buyurdu" ifadelerini kullandı.

"NETİCELERDE SIKINTI VAR"

Üç partinin desteğiyle bağımsız aday olarak cumhurbaşkanlığı seçimine katıldığını hatırlatan Tatar, "Neticelerde bir sıkıntı var. Evet, üç parti çalıştı ama üç partinin oy oranı bu kadar mıdır? Tabii ki değildir, daha yüksektir. Demek ki partiler arasında da, parti içinde de birtakım sıkıntılar var. Bunlar da neticelere yansıdı" dedi.

REKLAM

"BELKİ SİYASETTE BİRTAKIM REVİZYONLAR OLUR"

Cumhurbaşkanlığındaki 5 yıllık görev süresinde durmadan çalıştığını, yeni bir siyaset ortaya koyduğunu, ülkenin önünü açmak için çeşitli projelere öncülük ettiğini, eserler ortaya koyduğunu kaydeden Tatar, Türkiye ile kurulan ilişkilerin de ortada olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın kendine göre sorunları olduğunu belirten Tatar, "Rum tarafının saldırıları, mal, mülk meseleleri, bir sürü tedirginlikler. Söyleyecek çok şey var. Bütün bunlar seçmenin böyle yönlenmesine neden oldu diye düşünüyorum. İnşallah, bu seçim neticeleri değerlendirilir, ona göre belki siyasette birtakım revizyonlar olur, Kıbrıs Türk halkının refahı, özgürlüğü, mutluluğu için yeni dönemde yeni birtakım siyasi farklılıklar ortaya çıkar. Önemli olan halkın mutluluğu ve refahıdır. Kimse bu makamlarda sırf oturmak için olmaz" dedi.

Haspolat ve Akıncılar’a sınır kapısı açılmasını önerdiğini fakat propagandanın "bir kapı bile açamadı" şeklinde yapıldığını ifade eden Tatar, Rum tarafının Metehan’da kuyruklar oluşturduğunu, vatandaşın bundan da kendisini sorumlu tutmaya çalıştığını belirtti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY) "Tatar gidecek, Erhürman gelecek. Müzakere masası kurulacak, Hristodulidis’e umut olacak" şeklinde kampanyalar yürütüldüğünü, bazı desteklerin de geldiğini söyleyen Tatar, "Umut pompalama. Halk umut bekler" dedi. "TÜRKİYE İLE EN ÜST DÜZEYDE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRDİK" Pandemi, deprem, savaşlar ve her türlü felakete rağmen yapıyı ayakta tutmaya çalıştığını belirten Tatar, diplomasi ve gayretleri olduğunu ancak bunların yetmediğini, herkesin daha fazlasını beklediğini ifade etti. Hayat pahalılığı, ülkedeki nüfus hareketleri gibi konularda birtakım rahatsızlıklar olduğunu da kaydeden Ersin Tatar, "Bunların cumhurbaşkanlığı makamına fatura edilmesi gibi bir durum söz konusu oldu. Herkese teşekkür ediyorum, destekleyene de desteklemeyene de. Ben üst düzeyde gayretlerimi sürdürdüm. Ülkemi tanıttım, ülkemi tanıtmak için adeta yırtındım. Kendi bayrağımızla çok uluslararası toplantıda ilk kez oturdum, konuşmalarımla dünyaya sesimizi duyurdum. Türkiye ile en üst düzeyde ilişkilerimizi geliştirdik. Türkiye’de her türlü ziyaretleri yaptık, her türlü sevgi ve muhabbetin arttığı bir dönem oldu" diye konuştu.