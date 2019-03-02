Beşiktaş derbisinde 3-0 geriye düşmesine rağmen 3-3'lük eşitliği yakalayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş maçıyla moral kazanan sarı-lacivertliler, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Kritik maç öncesi Ersun Yanal da futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve onlara derbiyi hatırlattı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki performanslarını hatırlatan Yanal, "Derbinin ikinci yarısı, bizim için dönüm noktası olsun. Vodafone Park'ta, 40 bin seyircinin önünde gerçek gücümüzü göstermeyi başardık. Şimdi bunu sürdürmenin zamanı" dedi.

Taraftarlara da vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Bugüne kadar bizi her şartta her yerde destekleyen taraftarımızı Rize karşısında mutlu edelim. Onlar bunu hak ediyor. Çıkın ve gerçek gücünüzle oynayın" ifadelerini kullandı.