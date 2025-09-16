Habertürk
Habertürk
        Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

        Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı

        Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma programı düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni olayının üzerinden 135 yıl geçtiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 18:36 Güncelleme: 16.09.2025 - 18:39
        1

        Tekirdağ’da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma programı düzenlendi. Ertuğrul Fırkateyni Anıtı’nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        2

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni olayının üzerinden 135 yıl geçtiğini belirtti. Karaküçük, 1890 yılında Japonya'ya bir dostluk seferi için gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda uğradığı elim bir deniz kazasında 500'den fazla kahramanının şehit olduğunu ifade ederek "Bu hazin olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı bırakmış ancak aynı zamanda Türk ve Japon halkları arasında sarsılmaz bir dostluğun temellerini de atmıştır" dedi.

        3

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Düzen de Ertuğrul Fırkateyni'nin Türk-Japon ilişkilerinin mihenk taşı kabul edildiğini belirtti.

        4

        İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün şehitler için dua etmesinin ardından Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri fotoğraf sergisini gezdi.

        5

        Katılımcılara lokma ikram edildi.

        6

        Törene, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        #Ertuğrul Fırkateyni Faciası
        #tekirdağ haberleri
