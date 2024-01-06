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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş açıklaması!

        Beşiktaş ile adı geçen Ertuğrul Sağlam'dan açıklama geldi. Sağlam, "Tek odağım Kocaelispor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 21:29 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:29
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        Ertuğrul Sağlam'dan Beşiktaş açıklaması!
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        Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürülen Ertuğrul Sağlam'dan açıklama geldi.

        Şu anda 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da görev yapan Sağlam, "Tek odağım Kocaelispor" dedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ertuğrul Sağlam, "Beşiktaş'ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor." ifadelerini kullandı.

        Ertuğrul Sağlam, daha önce Temmuz 2007 - Ekim 2008 dönemi arasında Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

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