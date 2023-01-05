Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Erythrai Antik Kenti'nde Kybele kutsal alanı korumaya alındı - İzmir haberleri
ABONE OL

İzmir'in Erythrai Antik Kenti'ndeki Kybele kutsal alanı korumaya alındı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 12 İyon kentinden Erythrai Antik Kenti'nin sit sınırları, yeni kalıntıların keşfedilmesiyle genişliyor. İkinci nesil Ankara Üniversitesi kazıları çalışmaları kapsamında 2007'den bu yana devam eden kazılarda ortaya çıkarılan ana tanrıça (Kybele) kutsal alanı, "1'inci derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edilerek korumaya alındı

Erythrai Antik Kenti'nde Kybele kutsal alanı korumaya alındı - İzmir haberleri
DHA

İzmir'deki, Erythrai Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkan ortaya çıkarılan ana tanrıça (Kybele) kutsal alanı korumaya alındı.

Çeşme ilçesinin Ildır Mahallesi'nde bulunan, 12 İyon kentinden Klozemania ve Teos ile Karaburun Yarımadası'nın üç büyük yerleşim alanını oluşturan Erythrai Antik Kenti'nin sit sınırları, yeni kalıntıların keşfedilmesiyle genişliyor.

Bilim çevreleri tarafından özellikle Arkaik dönem bulgularıyla büyük önem verilen Erythrai'nin yönetim merkezi, Ildır Mahallesi olmakla beraber antik dönemde büyük devletin sınırları bugünkü Çeşme ilçesini kapsıyor.

KYBELE KUTSAL ALANI DA KORUMAYA ALINDI

İlçe sınırlarında çok geniş alana yayılan Erythrai kentinde ortaya çıkarılan antik kalıntılar, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca tescillenerek korumaya alınıyor. Son olarak Erythrai kazı başkanlığınca önerilen ana tanrıça (Kybele) kutsal alanı, "1'inci derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edilerek korumaya alındı.

ANA TANRIÇAYA AİT KUTSAL ALANLAR ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

Erythrai kazıları, birinci nesil Ankara Üniversitesi adına araştırma ve arkeolojik kazıları ilk olarak Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından 1964-1982 yıllarında gerçekleştirildi.

Uzun aradan sonra önemli merkezdeki ikinci nesil Ankara Üniversitesi kazıları, Bakanlar Kurulu izniyle 2007 yılından itibaren Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın Orbay yönetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına başlatıldı ve kazı alanındaki çalışmalar devam ediyor.

Antik dönemin önemli liman ticaret kenti Erythrai'da, eski dönemlerden beri gelen ana tanrıçaya ait kutsal alanlar önemli yer tutuyor. Bu alanlar içinde ana tanrıçalar için yapılan kaya tapınım alanları, nişli kayalar, açık hava kutsal alanları ile tescilli kutsala alan kompleksi yer alıyor.

SİT SINIRLARI TEL ÇİT İLE ÇEVRİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Erythrai Antik Kenti ile ilgili aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Erythrai Antik Kenti'nde 2015 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucu bakanlık temsilcisi tarafından hazırlanan kazı sonuç raporunda, "Kybele kutsal alanının sit irdelemesinin tekrar gözden geçirilmesi" yönünde görüş bildirildi.

Raporun incelenmesi sonrası Ildır Mahallesi'nde 387 ada, 18 parselin kayaya yaslanan kısmında, Erythrai kazı başkanlığınca önerilen Kybele kutsal alanı "1'inci derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edildi.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, 1'inci derece arkeolojik sit sınırlarının tel çit ile çevrilmesine, bilimsel amaçlar ve kazılar dışında hiçbir şekilde kullanılamayacağına, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmasına, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine ve koruma amaçlı imar planının hazırlanarak kurulda değerlendirilmek üzere müdürlüğe iletilmesine karar verdi.

Ayrıca 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan alanın doğal sit alanında kalması nedeniyle konunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilmesine karar verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AYM'den HDP kararı! Hazine yardımına geçici bloke
GÜNDEM AYM'den HDP kararı! Hazine yardımına geçici bloke
Son dakika haberler: O anlar kamerada! İşletme mühürlendi! Kurabiyenin üzerinde fare!
GÜNDEM O anlar kamerada! İşletme mühürlendi! Kurabiyenin ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?
GÜNDEM Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu?
Konya'da köpek katliamı yapanların serbest bırakılmasına savcılık itirazı - Haberler
GÜNDEM Barınaktaki köpek katliamında flaş gelişme!
SİGARAYA ZAM SON DAKİKA | 5 Ocak 2023 zamlı sigara fiyatları listesi ile en düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Sigaraya zam geldi!
İstanbul'da 'dökülen' üst geçit tehlikesi!
GÜNDEM İstanbul'da 'dökülen' üst geçit tehlikesi!
Mersin'de orman yangınları için "Mobil Yangın Yönetim Aracı"
GÜNDEM Mersin'de orman yangınları için "Mobil Yangın Yönetim ...
EXXEN üyelik ücretleri güncellendi! 2023 Exxen reklamlı ve reklamsız üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM EXXEN üyelik ücretleri güncellendi!
İstanbul'da 2022 yılında işlenen cinayetlerde faili meçhul kalmadı
GÜNDEM İstanbul'da 2022 yılında işlenen cinayetlerde faili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.