Erzgebirge Aue - Magdeburg düellosu

Almanya 2. Bundesliga maçında Erzgebirge Aue ile Magdeburg, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Erzgebirge Aue son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Magdeburg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'da 644 kodlu maçı oynayanlar; Erzgebirge Aue galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Magdeburg galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Erzgebirge Aue son hafta oynanan Preussen Munster maçında 3-0 kazandı.
Magdeburg ise Würzburger Kickers maçında 0-1 yenildi.
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