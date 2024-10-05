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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da 11 yöresel ürün için başvuru | Son dakika haberleri

        Erzincan'da 11 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı

        Erzincan'ın 11 yöresel lezzetinin coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bugüne kadar 7 ürünün marka tescilinin gerçekleştiğini ve yeni ürünlerle bu sayının 18'e çıkacağını söyledi. Programda ayrıca bal paketleme tesisi makine ekipmanlarına ait protokol imza töreni de gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:38 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:38
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        Erzincan'da 11 yöresel ürün için başvuru
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        Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden, yaprak döneri, tandır ketesi, kasefe tatlısı, lüle baklavası, tava leblebisi, sakı elması, tandır ekmeği, tandır lavaşı, babukko yemeği ve atom sütlaç ile kemaliye kavurmasının coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

        Valilik girişimiyle coğrafi işaret belgesi başvurusunda bulunan 11 ürün, Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş, coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 11 yöresel lezzet hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        BAL PAKETLEME TESİSİ MAKİNE EKİPLANLARI

        Programda ayrıca DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi'nin katılımıyla bal paketleme tesisi makine ekipmanlarına ait protokol imza töreni de gerçekleştirildi.

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        "BU ÇALIŞMALAR DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYOR"

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, yöreye ait zenginliklerin coğrafi işaretleme envanterine dahil edilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

        Bugüne kadar 7 ürünün marka tescilinin gerçekleştiğini ve yeni ürünlerle bu sayının 18'e çıkacağını aktaran Aydoğdu, "Bu çalışmalarla değerlerimize sahip çıkıyor ve bunların Erzincan'a ait olduğunu tescillemiş oluyoruz. Bu çalışmalar ürünlerimizin markalaşmasını da sağlıyor" dedi.

        "BAL ÜRETİMİNDE İLK 10 İL ARASINDA YER ALIYOR"

        Aydoğdu, bal üretimiyle kentin Türkiye'de ilk 10 il arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

        "İlimizin ve üreticilerimizin teknolojiye uygun bir paketleme tesisine ihtiyacı vardı. Bu önemli tesisin ilimize kazandırılmasında çok büyük gayreti ve emeği olan başta DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demirdöğen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tesisimizin tüm bal üreticilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

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