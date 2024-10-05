Erzincan'da 11 yöresel ürün için başvuru

Erzincan'ın yöresel lezzetlerinden, yaprak döneri, tandır ketesi, kasefe tatlısı, lüle baklavası, tava leblebisi, sakı elması, tandır ekmeği, tandır lavaşı, babukko yemeği ve atom sütlaç ile kemaliye kavurmasının coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Valilik girişimiyle coğrafi işaret belgesi başvurusunda bulunan 11 ürün, Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş, coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan 11 yöresel lezzet hakkında katılımcılara bilgi verdi.

BAL PAKETLEME TESİSİ MAKİNE EKİPLANLARI Programda ayrıca DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi'nin katılımıyla bal paketleme tesisi makine ekipmanlarına ait protokol imza töreni de gerçekleştirildi. REKLAM "BU ÇALIŞMALAR DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYOR" Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, yöreye ait zenginliklerin coğrafi işaretleme envanterine dahil edilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Bugüne kadar 7 ürünün marka tescilinin gerçekleştiğini ve yeni ürünlerle bu sayının 18'e çıkacağını aktaran Aydoğdu, "Bu çalışmalarla değerlerimize sahip çıkıyor ve bunların Erzincan'a ait olduğunu tescillemiş oluyoruz. Bu çalışmalar ürünlerimizin markalaşmasını da sağlıyor" dedi.