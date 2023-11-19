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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

        Erzincan'da 77 düzensiz göçmen ve aranan 34 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da polis ekipleri, 77 düzensiz göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheliyi yakaladı. Uygulamalarda silah, kaçak sigara ve telefon ile uyuşturucu da ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:20
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        Erzincan'da 77 düzensiz göçmen yakalandı
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        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olaylar olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 1-15 Kasım'da çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

        25 BİN 384 KİŞİNİN SORGUSU YAPILDI

        Uygulamalarda, 25 bin 384 kişinin sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli ile yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 77 düzensiz göçmeni yakaladı.

        SİLAH, SİGARA, TELEFON, UYUŞTURUCU...

        Çeşitli asayiş suçlarından 14 kişiyi gözaltına alan ekipler, 292 kişiye ise adli ve idari işlem uyguladı.

        Uygulamalarda 466 iş yerini kontrol eden polisler, 8 tabanca, 2 kurusıkı, 2 kesici alet, 5 bin 734 paket kaçak sigara, 5 kaçak telefon, 8 gram esrar, 67 gram afyon sakızı, 42 sentetik ecza, 48 gram metamfetamin, 47 elektronik sigara ve 10 kilo nargile tütünü ele geçirdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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