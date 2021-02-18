Bir Ar-Ge merkezi, acil durumlarda hastaların hızlı tahliyesini sağlayan yatak kılıfı üretti

Erzincan'da halkın huzur ve güvenliği için gece, gündüz demeden terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarını sürdüren komandolara, kırsaldaki köylüler de manevi destek veriyor.

Güvenlik güçleri, kent genelinde yaşanan zorlu kış koşullarında bile kar, kış, yağmur ve çamur demeden arazide operasyonlarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar da Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca kent kırsalında arama tarama faaliyetleri ve taktik operasyonlar yürütüyor.

KOLYESİNİ HEDİYE ETTİ

Köy çocuklarından 5 yaşındaki Elif Eylül Paçacı'nın boynundaki kolyeyi çıkarıp ısrarla hediye etmek istediği Tim Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Aykut Kambur, bu sırada duygulu anlar yaşadı.

Minik çocuğun bu ısrarını kırmayan Kambur, hediyeyi saklayarak yeni doğacak çocuğuna takacağını söyledi.

Köylüler, coşkuyla köylerinde kısa süre ağırladıkları komandoları, daha sonra dualarla operasyon bölgesine uğurladı.