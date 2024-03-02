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        Haberler Gündem Erzincan'da küçük çocuğun parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı - Güncel haberler

        Erzincan'da küçük çocuğun parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı

        Erzincan'da görünmez kaza! Erzincan'da 3 yaşındaki çocuğun oyun oynarken parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı. Acılar içinde kıvranan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 23:10 Güncelleme: 02.03.2024 - 23:17
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        İmdadına itfaiye ekipleri yetişti
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        Erzincan'da 3 yaşındaki çocuğun gazoz açacağına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kentte, oyun oynarken bir çocuğun parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı.

        Ailesinin kurtaramaması üzerine çocuk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.

        Burada sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı.

        İtfaiye ekipleri, metal gazoz açacağını keserek aldı.

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