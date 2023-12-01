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        Otomobil yakıt dolumu sırasında alev aldı, baba- kız son anda kurtuldu; yangın kamerada

        ERZİNCAN'dabir otomobil, akaryakıt dolumu sırasında alev aldı. Otomobildeki baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:50
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        Otomobil yakıt dolumu sırasında alev aldı, baba- kız son anda kurtuldu; yangın kamerada
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        ERZİNCAN'dabir otomobil, akaryakıt dolumu sırasında alev aldı. Otomobildeki baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Olay, akşam saatlerinde Erzincan'da bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Lokman Yeniçeri yönetimindeki otomobil, akaryakıt dolumu sırasında bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Lokman Yeniçeri otomobildeki kızını da alarak aracı son anda terk ederken, yangın ise çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

        Öte yandan, korku dolu o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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