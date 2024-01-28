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        Erzincan´da zincirleme kaza yapan 3 TIR'dan biri yandı: 3 yaralı

        ERZİNCAN´da buzlanma nedeniyle 3 TIR´ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada alev alan TIR'lardan biri demir yığını haline dönüşürken, karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 01:44 Güncelleme: 28.01.2024 - 01:44
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        Erzincan´da zincirleme kaza yapan 3 TIR'dan biri yandı: 3 yaralı
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        ERZİNCAN´da buzlanma nedeniyle 3 TIR´ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada alev alan TIR'lardan biri demir yığını haline dönüşürken, karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

        Kaza saat 21.30 sıralarında Erzincan- Erzurum kara yolunun Avcılar mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 TIR peş peşe giderken, buzlanma nedeniyle kayarak çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası bir TIR, çarpışmanın şiddetiyle alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Erzincan Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan´daki hastanelere kaldırıldı. Yanan ve ağır hasar alan TIR´ın kupa kısmı ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. TIR'da ağır hasar meydana geldi.

        Bir süre trafiğe kapanan Erzincan- Erzurum kara yolu, araçların vinç yardımı ile çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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