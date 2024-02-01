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        Paraşütçüler gökyüzünde kahvaltı yaptı

        ERZİNCAN´daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval (32), özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada, arkadaşıyla kahvaltı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:10
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        Paraşütçüler gökyüzünde kahvaltı yaptı
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        ERZİNCAN´daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval (32), özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada, arkadaşıyla kahvaltı yaptı.

        Daha önce paraşütte tavla ve okey oynayıp, koltukta televizyon seyrederek uçuşlar yapan yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, 2021'de Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'nden motosikletiyle uçtu. Kaval, bu kez de 2 bin 970 metre yükseklikteki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nden birlikte havalandığı arkadaşıyla, gökyüzünde kahvaltı yaptı. Özel olarak hazırladığı düzenekle paraşütüne bağladığı masada semaver çayıyla, Erzincan'a has tulum peyniri ve yöresel ürünlerle kahvaltı yapan Kaval'ın görüntüleri Erzincan Valiliği tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Pek çok kişinin beğendiğini belirttiği videoya pozitif yorumlar yapıldı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görüntüleri, sosyal medya hesabından, "Gökyüzünde kahvaltının sırrı; rüzgarın sesi. Tulum peynirini daha lezzetli yapıyor. Afiyet olsun Hasan Kaval" mesajıyla paylaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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