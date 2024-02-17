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        Erzincan'a şehit ateşi düştü

        IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın (25) acı haberi, Erzincan'da yaşayan ailesine verildi. Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, şehit oldu. Acı haber, aslen Bayburtlu olan şehidin Erzincan'da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, acı haberi sosyal medya hesabından da paylaştı. Vali Aydoğdu, mesajında, "Şehidimiz var Erzincan. Bugün, yüreğimizi sarstı şehit haberi. Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, 17 Şubat 2024'te Kuzey Irak'ta, vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için çıktığı mücadelede kahramanca mücadele ederken şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Makamı ali, mekanı cennet olsun. Kahramanımızın aziz hatırası kalplerimizde Albayrak dalgalandıkça daime yaşayacaktır" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 21:30 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:30
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        Erzincan'a şehit ateşi düştü
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        IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın (25) acı haberi, Erzincan'da yaşayan ailesine verildi. Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, şehit oldu. Acı haber, aslen Bayburtlu olan şehidin Erzincan’da yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, acı haberi sosyal medya hesabından da paylaştı. Vali Aydoğdu, mesajında, "Şehidimiz var Erzincan. Bugün, yüreğimizi sarstı şehit haberi. Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, 17 Şubat 2024’te Kuzey Irak’ta, vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için çıktığı mücadelede kahramanca mücadele ederken şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Makamı ali, mekanı cennet olsun. Kahramanımızın aziz hatırası kalplerimizde Albayrak dalgalandıkça daime yaşayacaktır" ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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