Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        FormuLaz yarışları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı

        RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen FormuLaz tahta araba yarışları, bu kez Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        FormuLaz yarışları Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen FormuLaz tahta araba yarışları, bu kez Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yapıldı.

        Karadeniz’de gençlerin ve çocukların temel eğlencesi olan ancak unutulmaya yüz tutmuş tahta araba yarışlarını sonraki kuşaklara taşımayı amaçlayan FormuLaz, Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yapıldı. Yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu. Kıl çorap ve kara lastik giyen yarışmacılar, kendi tasarladıkları tahta arabalarla 2 bin metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti. 'Arabam tahtadan, inerim rampadan' sloganıyla yapılan yarışlarda, toplam 30 kişi yarıştı. Yarışmacılar, gruplar halinde yapılan yarışlara kendi tasarımları olan ve sırma teli dışında metal aksamın yasak olduğu, birbirinden ilginç tahta arabalarla katıldı. Yarışmacıların, kıl çorap ve fren yapmak için de kullanılan, halk arasında 'kara lastik' olarak bilinen lastik ayakkabı giydi. Saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen tahta arabalar Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde pistte renkli görüntüler oluşturdu.

        Etkinliğe Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, Formulaz Dernek Başkanı Murat Gül ve il protokolü katıldı.

        ‘İLK KEZ RİZE DIŞINDA YAPILIYOR’

        Yarışmanın startını veren Vali Hamza Aydoğdu burada yaptığı konuşmada, "Dışarıdan hiçbir destek almadan tamamen doğal bir şekilde ürettikleri ahşap araçlarla bilyenin bile olmadığı orijinal ahşap araçlarla her yıl yaptıkları çok güzel bir faaliyet. Rize’ye has Rize’ye mal olmuş bir sportif faaliyet. Ama çok değerli Valimiz İhsan Selim Baydaş, kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk kez Rize dışında Erzincan’da yapılıyor. Bunun şu özelliği de var. Hepimiz beraber yerelden ulusala oradan da uluslararasına atlamamız gerekiyor. Sebebi şu dünya artık küçük bir ev haline geldi. Hatta dünya evimizin içindeki küçük bir odaya sığar oldu. Onun için yerelde yaptığımız güzellikleri beraber şehirlerimize şehirlerimizden tüm ülkeye oradan da tüm dünyaya tanıtmamız aktarmamız bu kültür aktarımını yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinden Erzincan’a gelen ve yarışmalar katılan Arif Sarı, "Yarışlarda Tunca’dan katılıyoruz. Daha önceden bizin Tunca beldemizde bu yarışmayı yapıyorduk. Bu yıl buraya çağrıldık. Erzincan’ı tanıtmak için. Güzel bir pist var. Burada tahtadan arabalarımızı yaptık. Kontrollerimizi yaptık. Tüm çalışmalarımızı yaptık. Ekipçe buraya geldik. Burada yarışıyoruz. Erzincan’ı çok beğendik. Güzel bir yer. Turistik yerleri var. Gelip görülmesi gerekiyor. İki üç gündür buradayız. Geziyoruz. Misafirperverlikleri ve yöresel yemekleri çok güzel. Herkesi can Erzincan’a bekliyoruz" dedi.

        Rize Ardeşen’den Erzincan’a gelen Seyfullah Aytemiz, “Yarışlar çok güzel ve heyecanlıydı. Parkurumuz çok güzeldi. Rampa çok güzel, biraz bariyerler vardı ama sıkıntı yok hallettik. Allah’a şükürler olsun sağlıklı güzel bir şekilde tamamladık" diye konuştu.

        Balıkesir’den gelerek Erzincan’da FormuLaz’a katılan Ekrem Ensar ise “Yarış zordu. Araba takla atacakmış gibiydi. O yüzden yavaş gelmek zorunda kaldım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"

        Benzer Haberler

        Türk yemeklerini dünyaya tanıtan ünlü şef, gastronominin inceliklerini öğre...
        Türk yemeklerini dünyaya tanıtan ünlü şef, gastronominin inceliklerini öğre...
        Erzincan'da çorak arazileri diktiği 35 bin ceviz fidanıyla yeşertti
        Erzincan'da çorak arazileri diktiği 35 bin ceviz fidanıyla yeşertti
        Erzincan Valiliği kentteki üniversite öğrencilerine yöresel ürünlerle kahva...
        Erzincan Valiliği kentteki üniversite öğrencilerine yöresel ürünlerle kahva...
        Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ile itfaiye ekipleri kurta...
        Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ile itfaiye ekipleri kurta...
        Erzincan'da aştığı hız limitini sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza
        Erzincan'da aştığı hız limitini sosyal medyadan paylaşan sürücüye ceza
        Erzincan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...
        Erzincan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakala...