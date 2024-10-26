Erzincan'da 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 ölü
ERZİNCAN'ınRefahiye ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi, hayatını kaybetti.
ERZİNCAN'ınRefahiye ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi, hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil ile Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerden 1'si çarpışmanın etkisi ile alev alınırken, kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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