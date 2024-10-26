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        Erzincan'da 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 ölü

        ERZİNCAN'ınRefahiye ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:20
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        Erzincan'da 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı; 5 ölü
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        ERZİNCAN'ınRefahiye ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi, hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. Hanifi A. idaresindeki I7640AT yabancı plakalı otomobil ile Ahmet K.Y. yönetimindeki 46 KY 069 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerden 1'si çarpışmanın etkisi ile alev alınırken, kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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