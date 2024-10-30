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        Balçığa saplanan dağ keçisini kurtardılar

        ERZİNCAN'da3 arkadaş, balçığa sağlanan dağ keçini iple kurtarıp, temizledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:17 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:20
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        Balçığa saplanan dağ keçisini kurtardılar
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        ERZİNCAN'da3 arkadaş, balçığa sağlanan dağ keçini iple kurtarıp, temizledi.

        Kemaliye ilçesi Şırzı Köprüsü civarında su kenarına inen dağ keçisi, balçığa girince daha çıkamadı. Keçinin balçığa saplandığını gören Şevket Gültekin, Görkem Oğuz ve Ahmet Öztürk, Karanlık Kanyon'dan bot ile balçığa ulaştı. Bottan inen 3 arkadaş, yanlarında getirdikleri iple keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Balçıktan temizlenen keçi, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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