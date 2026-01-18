Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da Snowboard Cross Avrupa Kupası yarışları sona erdi

        Erzincan'da, Snowboard Cross Avrupa Kupası'nda ikinci gün Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yapılan yarışlarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 19:39 Güncelleme: 18.01.2026 - 19:39
        Erzincan Valiliği himayesinde, Uluslararası Kayak Federasyonu öncülüğünde ve sponsorların destekleriyle düzenlenen organizasyonda, Avrupa ülkelerinden gelen sporcular, kayak merkezindeki 800 metrelik pistte yarıştı.

        Organizasyon, erkek ve kadınlar kategorisinde iki gün devam eden yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, törende yaptığı konuşmada, iki yıldır Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne büyük emek verdiklerini söyledi.

        Bugün ise kayak merkezinde gerçekleştirilen uluslararası organizasyon ile meyvelerini aldıklarını belirterek, emeği geçen Vali Hamza Aydoğdu ile Erzincan milletvekillerine teşekkür etti.




        - Dereceye giren sporcular

        BIG FİNAL Erkekler

        1- Cameron Turner (Avustralya)

        2- Matteo Rezzoli (İtalya)

        3- Max Holmlund (İsveç)

        4- Federico Podda (İtalya)




        BIG FİNAL Kadınlar

        1- Rosa Colella (İsviçre)

        2- Maya Billingham (Avustralya)

        3 - Lyse Laine (Fransa)

        4- Nuria Gubser (İsviçre)




        Snowboard - Boardercross - Erkekler

        1- Max Holmlund (İsviçre)

        2- David Erhard (Avusturya)

        3- Niclas Ebner (Almanya)

        4- Matteo Rezzoli (İtalya)




        Snowboard - Boardercross - Kadınlar

        1- Anna-Maria Galler(Avusturya)

        2- Rosa Colella (İsviçre)

        3- Candice Beneton (Fransa)

        4- Maya Billingham (Avustralya)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

