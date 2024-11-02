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        Evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüştü; 1 tutuklama

         ERZİNCANmerkeze bağlı Soğukoluk köyünde Ayhan Sarıkaya'nın (46) evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:55 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:00
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        Evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüştü; 1 tutuklama
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         ERZİNCANmerkeze bağlı Soğukoluk köyünde Ayhan Sarıkaya'nın (46) evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden Y.Ç., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Olay, 30 Ekim'de Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde meydana geldi. Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Y.Ç., E.K. ve S.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, E.K. ve S.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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