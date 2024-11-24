Sakaltutan Geçidi'nde ulaşımda aksama
ERZİNCAN- Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
ERZİNCAN- Sivas kara yolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Araçlarını yol kenarına park eden birçok sürücü, yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ağır tonajlı araçları yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendirdi.
Karayolları ekipleri, yolların trafiğe açık kalması için, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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