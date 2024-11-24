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        Erzincan- Sivas karayolunda kar; ulaşıma kapandı

        ERZİNCAN-Sivaskarayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:28 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:30
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        Erzincan- Sivas karayolunda kar; ulaşıma kapandı
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        ERZİNCAN-Sivaskarayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Güzergahta seyir halindeki araçlar trafik polislerince uygun alanda yol açılıncaya kadar bekletiyor.

        Erzincan'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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