Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'ın maden suyu coğrafi işaret aldı

        Erzincan'da çıkan maden suyu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu" adıyla tescil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'ın maden suyu coğrafi işaret aldı

        Erzincan'da çıkan maden suyu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu" adıyla tescil edildi.

        Erzincan Belediyesi tarafından 26 Aralık 2023'te yapılan tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirildi.

        Bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan zengin mineralli maden suyu, "Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu" adıyla coğrafi işaret aldı.

        Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin doğal maden suyunun coğrafi işaret aldığı belirtildi.

        Bu gelişmenin kente ve ülkeye hayırlı olmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Erzincan merkeze 11 kilometre uzaklıktaki Ekşisu mevkisinde doğal kaynaklardan çıkan maden suyu, içerdiği mineraller sayesinde sağlık açısından önemli faydalar sunuyor. Özellikle magnezyum değerinin yüksek olması, Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu'nu diğer maden sularından ayıran temel özellik olarak kayda geçti."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Erzincan'ın doğal maden suyu 'ekşisu'ya coğrafi işaret tescili
        Erzincan'ın doğal maden suyu 'ekşisu'ya coğrafi işaret tescili
        Erzincan'da "Doğadaki Kız" nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı görüntü...
        Erzincan'da "Doğadaki Kız" nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı görüntü...
        24Erzincanspor ailesi iftar sofrasında buluştu
        24Erzincanspor ailesi iftar sofrasında buluştu
        AFAD'dan öğrenci ve öğretmenlere afet farkındalık eğitimi
        AFAD'dan öğrenci ve öğretmenlere afet farkındalık eğitimi
        Vaşak, avlanırken görüntülendi
        Vaşak, avlanırken görüntülendi
        Erzincan Tercan'da trafik ekipleri sahada
        Erzincan Tercan'da trafik ekipleri sahada