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        Girlevik Şelalesi, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor

        ERZİNCAN'da kış aylarında donarak ayrı bir görsellik sunan Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyarete gelenleri etkiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:50
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        Girlevik Şelalesi, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor
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        ERZİNCAN’da kış aylarında donarak ayrı bir görsellik sunan Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyarete gelenleri etkiliyor.

        Karla kaplı Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın donduğu görüntüsüyle doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki, yaklaşık 40 metre yüksekten dökülen şelale, yaz kış demeden çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şehrin stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği, 21 Ekim 2021’de ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescillenen şelale, yazın yemyeşil doğası ve serin havasıyla, kışın da donarak oluşan buz sarkıtlarıyla ziyaretçileri cezbediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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