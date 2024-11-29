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        Arazide mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları tekne ile kurtarıldı

        ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde yüksek rakımlı köylerde elektrik arızasını giderme çalışması yaparken tipiye yakalanarak 4 saat mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanlarını, Fırat Nehri'ndeki gezi teknesi ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:05
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        Arazide mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları tekne ile kurtarıldı
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        ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde yüksek rakımlı köylerde elektrik arızasını giderme çalışması yaparken tipiye yakalanarak 4 saat mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanlarını, Fırat Nehri'ndeki gezi teknesi ile kurtarıldı.

        Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) ekipleri, Kemaliye ilçesine bağlı köylerde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik arızasının yaşandığı bölgelerde enerji akışını yeniden sağlamak için önceki gün çalışma başlattı. 3 kişilik ekip, aniden bastıran tipiye yakalandı. Araçları kara saplanan ve yolun kapanmasıyla mahsur kalan görevliler, cep telefonu ile yardım çağrısında bulundu. Fırat Nehri'nin aktığı ve dünyanın ikinci büyük kanyonu olan 500 metre yüksekliğindeki Karanlık Kanyon’un tepesinde mahsur kalan ekibe, gezi teknesi bulunan rehber Güven Güldal tarafından yaklaşık 4 saat süren arayış sonunda ulaşıldı. Soğuktan etkilenen 3 kişilik ekip, tekneyle bulundukları yerden alınarak, Kemaliye ilçesine götürüldü.

        Sağlık durumları iyi olan ekip üyeleri ertesi sabah hava şartları uygun olunca aynı bölgeye giderek, köylerdeki arızaları giderdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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