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        Donan 1700 rakımdaki gölde buz pateni

        HAVA sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki 1700 rakımlı Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:05
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        Donan 1700 rakımdaki gölde buz pateni
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        HAVA sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki 1700 rakımlı Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapan, 20-25 santim buz tabakasıyla kaplanan gölde kayak antrenörü Canser Atila, buz pateni yaptı.

        Ergan Dağı’ndaki Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, 50 bin metreyi bulan 9 kayak pistiyle kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. Merkezde kayağın yanı sıra buz pateni, snowboard, rafting, su kayağı, bot safari, dağ ve buz tırmanışı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking, yayla tatili, at safarisi, cirit gibi birçok spor faaliyetinin de yapılmasına imkan sağlanıyor. Kayak merkezindeki tamamen donan doğal 1700 rakımlı Ardıçlı Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 25 santimetreye ulaştı.

        Buz tutan gölün üzerinde buz pateni yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli kayak antrenörü Canser Atila, “Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde Ardıçlı Gölü’nün üzerindeyiz. Bu mevsimde gölümüz, soğuklara yenik düşüp yaklaşık 20-25 santimetre buz kalınlığına ulaşıyor. Biz de bunu fırsat bilerek buz patenlerimizi takıp, çok güzel eğlenceli dakikalar geçirdik” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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