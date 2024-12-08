Donan 1700 rakımdaki gölde buz pateni

HAVA sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki 1700 rakımlı Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapan, 20-25 santim buz tabakasıyla kaplanan gölde kayak antrenörü Canser Atila, buz pateni yaptı.

Ergan Dağı’ndaki Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, 50 bin metreyi bulan 9 kayak pistiyle kayakseverlere ev sahipliği yapıyor. Merkezde kayağın yanı sıra buz pateni, snowboard, rafting, su kayağı, bot safari, dağ ve buz tırmanışı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking, yayla tatili, at safarisi, cirit gibi birçok spor faaliyetinin de yapılmasına imkan sağlanıyor. Kayak merkezindeki tamamen donan doğal 1700 rakımlı Ardıçlı Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 25 santimetreye ulaştı.