Nefes borusuna şeker kaçan çalışanını Heimlich manevrasıyla kurtardı

ERZİNCAN'da çalıştığı kuruyemiş dükkanında yediği şeker nefes borusuna kaçan Ahmet Y., iş yeri sahibi Muhammed Akar tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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