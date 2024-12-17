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        Nefes borusuna şeker kaçan çalışanını Heimlich manevrasıyla kurtardı

        ERZİNCAN'da çalıştığı kuruyemiş dükkanında yediği şeker nefes borusuna kaçan Ahmet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 17.12.2024 - 09:30
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        Nefes borusuna şeker kaçan çalışanını Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        ERZİNCAN'da çalıştığı kuruyemiş dükkanında yediği şeker nefes borusuna kaçan Ahmet Y., iş yeri sahibi Muhammed Akar tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Halitpaşa Caddesi'ndeki bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Çalıştığı iş yerinde Ahmet Y.'nin nefes borusuna yediği şeker kaçtı. Nefes alamayan Ahmet Y.’nin yardımına iş yeri sahibi Muhammed Akar yetişti. Muhammed Akar, Heimlich manevrası uyguladığı Ahmet Y.'nin nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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