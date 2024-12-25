Yaralı bulunan kurt tedaviye alındı

Kemaliye ilçesi Bahçe Mahallesi’nde arazide çukurda yaralı bir kurt olduğunu gören mahalleli, durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü, Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralı kurdu başından halatla yakalayan ekipler, iğneyle uyuşturup şubeye götürdü. İki ayağını kullanamadığı belirlenen kurt, tedaviye alındı.

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