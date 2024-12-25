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        Yaralı bulunan kurt tedaviye alındı

        ERZİNCAN'da, arazide yaralı halde bulunan kurt, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:10
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        Yaralı bulunan kurt tedaviye alındı
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        ERZİNCAN'da, arazide yaralı halde bulunan kurt, tedaviye alındı.

        Kemaliye ilçesi Bahçe Mahallesi’nde arazide çukurda yaralı bir kurt olduğunu gören mahalleli, durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü, Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralı kurdu başından halatla yakalayan ekipler, iğneyle uyuşturup şubeye götürdü. İki ayağını kullanamadığı belirlenen kurt, tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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