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        Piyasa değeri 20 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi

        ERZİNCAN'da piyasa değeri 20 milyon olan metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:05
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        Piyasa değeri 20 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
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        ERZİNCAN'da piyasa değeri 20 milyon olan metamfetamin ele geçirildi.

        Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu taşıyan otobüste arama yapıldı. Yolculardan İ.P.'nin eşyalarına narkotik köpeği 'Naz'ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, valiz içerisinde 7 ayrı paket halinde 8,1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değerinin 20 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan İ.P. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında işlem başlatıldı.

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