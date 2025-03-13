Bakan Tekin: Uygun olan okullarımızın bahçesine spor salonu yapılacak (2)

GENÇLERLEİFTAR YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iftarda gençlik programına katıldı. Burada konuşan Tekin, "Allah oruçlarınızı kabul etsin, ramazanınızı mübarek eylesin. İnşallah sağlıkla sıhhatle birlik ve beraberlik içerisinde nice ramazanlara hep beraber erişiriz. Bizi millet olarak bir arada tutan, bizi birlikte yaşama şuuru ile beraber yaşatan toplumsal değerlerimizi korumak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak mücadele içerisindeyiz. Bunlardan bir tanesi de ramazan ayı ramazan geleneğimiz. Sadece dini bir ritüel değil, toplumsal olarak bizi bir arada tutan bir değer manzumesi, bir değer silsilesi" diye konuştu.

Ramazan heyecanını Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarda yaşatmak, öğrencilerin, velilerin ve gelecek kuşakların bu heyecanı sürekli yaşaması için okullarda bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Bakan Tekin şunları söyledi:

"Okullarda ramazan ayı başında gönüllü bir ramazan farkındalığı etkinliği başlattık. Sonra birileri karşı çıktı. Bizi eleştirdiler. Kim bu eleştirenler biliyor musunuz? Sadece bir cümle söyleyeyim. Okullarımızda cadılar bayramı kutlamasını yasakladığımız için bizi eleştirenler ramazan kutlaması niye yapıyoruz diye de eleştiriyor. Aynı kitle, aynı gurup. Bütün bunlara göğüs gererek çocuklarımızı, evlatlarımızı gelecek kuşaklara bu değerleri, bizi bir arada tutan bu atmosfer yaşasın diye çaba sarf ediyoruz. Emek sarf ediyoruz. Sizlerin destekleri ile Allah bizi nice böyle bir arada tutan değerlerimizin yaşatıldığı iftarda sağlıkla huzurla yaşatmayı nasip etsin."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmasının ardından öğrencilerle kısa bir süre sohbet ettikten sonra salondan ayrıldı.