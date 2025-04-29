Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Öğrencilerin tohumdan ürettikleri fideler üreticiye satılacak

        ERZİNCAN Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin derslerde öğrendiklerini seralarda uygulayarak yetiştirdikleri sebze fideleri, üreticilere satılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrencilerin tohumdan ürettikleri fideler üreticiye satılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZİNCAN Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin derslerde öğrendiklerini seralarda uygulayarak yetiştirdikleri sebze fideleri, üreticilere satılacak. 15 tür 25 çeşitten oluşan 180 bin sebze fidesinin satışından elde edilecek gelir, okulun döner sermayesine katkı sağlayacak.

        Erzincan'da 40 öğretmeni ve 400 öğrencisiyle laboratuvar, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile tarım bölümlerinde eğitim öğretim veren Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tarım ve hayvancılık sektörüne kalifiye eleman yetiştiriyor. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamanın da yapıldığı lisede özellikle tarım sektörüne önemli katkılar sağlanıyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi'nin desteğiyle kurulan fide üretim serası öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dökme merkezi oldu. Derslerde öğrendiklerini seralarda uygulayan öğrencilerin yetiştirdikleri sebze fideleri kentin tarımsal üretimine de katkı sağlıyor.

        180 BİN FİDE ÜRETTİLER

        Okul bahçesindeki serayı, üretim merkezine dönüştüren Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, şubat ayıyla birlikte toprakla buluşturdukları tohumları büyük bir itinayla büyüttü. Öğrenciler, dersleri kapsamında domates, biber, patlıcan, kabak, kavuz, karpuz, maydanoz, mor reyhan, karalahana gibi 15 tür sebze ve meyveden 25 çeşit 180 bin fide üretmeyi başardı. Öğrencilerin emekleriyle üretilen fidelerin, üreticiyle buluşması için hazırlıklar başlatıldı. Mayıs ayıyla birlikte üreticilere satılması hedeflenen fideler, okul sermayesine de katkı sağlayacak.

        ‘ÜRETİME KATKI SAĞLIYORUZ’

        Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alan Şefi Sibel Muşlu, "Teorik eğitimin yanı sıra işimizi pratiğe dökerek, öğrencilerimize yaparak, yaşayarak eğitim imkanı sunuyoruz. Burada tohum üretimi ile başlayıp fide üretimimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bu süreçte çok emek vererek çalıştılar. Çiftçilerimize kaliteli üretim yapmaları için güzel hibrit çeşitler yetiştirdik. Fideler yetiştirdik. Burada domates, biber, patlıcan, kabak, kavuz, karpuz, maydanoz, mor reyhan, karalahana gibi fide çeşitlerimiz yer almaktadır. Toplamda 180 bine yakın fidemiz var. Domatesi kendi içerisinde yer domatesi, sırık domatesi, hibrit çeşitleri olarak yetiştirdik. Bu serada domates, biber, salatalık, kavun, karpuz çeşitleri olarak toplamda 25'e yakın sebze fidesi yer almaktadır. Satışlarımız mevcut. Satış sonrası kalan fidelerimizi de kendi okulumuzun tarlasında ekim yapıyoruz. Ayrıca bir seramız daha var. Orada da yine domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu şekilde üretime katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

        Derste öğrendikleri bilgileri serada uyguladıklarını belirten 11'inci sınıf öğrencisi Zarina Mevlütoğulları, "Tohum halinde ekip büyüyene kadar bekledik. Gerekli işlemi yaptıktan sonra fideleri seramıza taşıdık. Fideler biraz daha filizlendikten sonra satışa sunulacak. Fidelerimiz okulumuza katkı sağlayacak" dedi.

        Fidelerin ekim, dikim ve bakım işlerini yaptıklarını ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Gamze Nur Özsoy, okulda öğrendikleri bilgilerin birer altın bilezik olacağını söyledi.

        Şubat sonlarına doğru kasalarda çimlendirdikleri tohumları seraya ektiklerini anlatan 11'inci sınıf öğrencisi Eren Ağgün, "Biz burada fide üretimi yapıyoruz. Şubat ayının sonlarına doğru kasalarda çimlendirmeye başladığımız tohumlarımız şimdi yetiştiler. Allah'ın izni ile bir haftaya kadar piyasaya süreceğiz. Burada öğrendiğimiz bilgiler gelecekte kendi seralarımızda bize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

        Okullarının 3 alanda eğitim öğretim verdiğini belirten Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Karataş şunları söyledi:

        "Okulumuzda laboratuvar, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile tarım alanında eğitim veriliyor. Tarım alanında çocuklarımız derste gördükleri teorik bilgileri sahada özellikle sera alanında uygulamaya koyuyorlar. Tohumdan yetiştirerek, üreticimize teslim edene kadar bütün aşamalarını burada yapıyorlar. Önümüzdeki mayıs ayının birinci ya da ikinci haftasında halkımıza arz edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Erzincan'da 9 firari hükümlü ile aranan 10 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da 9 firari hükümlü ile aranan 10 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da devam ediyor
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da devam ediyor
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, Erzincan'da başladı
        15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, Erzincan'da başladı
        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı
        Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı