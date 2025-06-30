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        Munzur Dağları'nda dağ keçileri görüntülendi

        ERZİNCAN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sürü halinde dolaşan dağ keçileri görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:18 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:20
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        Munzur Dağları'nda dağ keçileri görüntülendi
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        ERZİNCAN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sürü halinde dolaşan dağ keçileri görüntülendi.

        Munzur Dağları'nda yaşayan dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü Erzincan Şubesi tarafından dronla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan sürü halindeki dağ keçilerinin görüntüleri, büyük ilgi gördü. Sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan'ın dağlarında rüzgar hafif, gökyüzü berrak, dağ keçileri bile huzurla dolaşıyor. Çünkü bu şehirde doğa bile tebessüm ediyor. Huzurun şehri, Erzincan" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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