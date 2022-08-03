Erzincan'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

İzmir'den ilçenin Kalecik köyüne gelen A.Y. (35), iddiaya göre tartıştığı H.İ'yi (22) yanındaki tabancayla ateş ederek yaraladı.



Ardından olay yerinden uzaklaşan ve yolda devriye görevi yapan jandarma ekiplerini gören A.Y, aynı silahla kendi vurarak canına kıydı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan H.İ. ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan H.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.