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AK Parti'li Binali Yıldırım Erzincan'daki bal festivalinde konuştu:

AA

AK Parti'li Binali Yıldırım Erzincan'daki bal festivalinde konuştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, pahalılık nedir bilmeyen ülkelerin, şimdi vatandaşlarına 'kömür sobası alın, odun biriktirin. Daha zor günler bizi bekliyor' diye tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kaymakamlık ile belediye tarafından yapılan konut, kentsel dönüşüm, sosyal donatı yatırımları ile bu yıl ikincisi düzenlenen bal festivalinin toplu açılışı yapıldı.

Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Yapılan her yatırımın bölgeye katkı sunduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün birliğe, beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan bir zaman. Biliyorsunuz Kovid-19 belası sonrasında kuzeyimizde bir savaş başladı. Bütün dünyanın düzeni bozuldu. Pahalılık nedir bilmeyen ülkeler, şimdi vatandaşlarına 'kömür sobası alın, odun biriktirin. Daha zor günler bizi bekliyor' diye tavsiyelerde bulunuyor. Türkiye ne yaptı, Türkiye bu zorlu günlerden, bu zorlu şartlardan en az zararla çıkmak için Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, çok büyük zorluklara rağmen, bu zorlu krizi en az hasarla atlatmak için elinden gelen gayreti gösterdi. Her şey çekilebilir, her sıkıntıya katlanılır ama güven, istikrar, vatan, millet, bayrak ve devlet her şeyden önce gelir."

- "Kardeşliğimize gözümüzün içi gibi bakacağız"

Yıldırım, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini, fitne sokmak isteyenlere ise gereken cevabın tarihte olduğu gibi bugün de verileceğini aktardı.

Tercan'ın kardeşliğin timsali olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kardeşliğimize gözümüzün içi gibi bakacağız. Aramıza fitne, nifak sokarsak, bu ancak ve ancak bölgede hedefleri bizi bölmek isteyen emperyalistlerin işine yarar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Farklı fraklı düşünebiliriz, inançlarımızda farklılık olabilir, saç rengi, göz rengi, ten rengi farklı olabilir ama unutmayalım gözlerden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Rabbim birliğimiz ve beraberliğimizi daim eylesin. Bugün Türkiye'nin dağlarında ovalarında Munzur'da, Ali Boğazı'nda vatandaşlarımız göğsünü ger gere alnı açık, bayrağı ile seyahat edebiliyor mu, Hayvanlarını besliyor mu? İşte bu her köşesinde ocağımız tüterse, her köşesinde bayrağımız dalgalanırsa işte o zaman vatan sizindir."

- "İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır"

Yıldırım, 2023'ün sıradan bir yıl olmadığına dikkati çekerek, "Cumhuriyeti bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları olmak üzere bu vatanı istilacılardan, sömürgecilerden kurtaran kurucu iradenin bıraktığı bu miras, yüzyıldır bugünlere geldi. Bir yüzyılı geride bırakıp ikinci yüzyıla 2023'Te başlayacağız. İkinci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacaktır. Bunu unutmayalım. Sadece Türkiye'de değil. Güneydoğu Avrupa'dan, Uzakdoğu Asya'ya uzanan medeniyetimizin asırlar boyu hüküm sürdüğü tarihi İpek Yolu üzerindeki bütün bu medeniyetlerin yeni yüzyılı, parlayan yıldızı olacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından festival ile yatırımların toplu açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda bölgede üretilen balları sergileyen üreticiler, programa katılanlara bal ikramında bulundu.

Programa, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Belir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

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