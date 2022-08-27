AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan okulu açtı:

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'de, 50'nin üzerinde ülkenin nüfusundan fazla üniversite öğrencisinin bulunduğunu belirterek, "İşte biz böyle bir ülkeyiz. İşte insan kaynağımızın, insan zenginliğimizin en büyük zenginlik olduğunu bilen bir ülkeyiz, bir iktidarız." dedi.

Binali Yıldırım, Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Kargın beldesinde hayırsever iş insanı Ömer Gültekin'in kendi adına yaptırdığı ilk ve ortaokulunun açılışında yaptığı konuşmada, Gültekin'in, köyünü unutmadığını ve bu eğitim yatırımıyla memleketine mührünü vurduğunu söyledi.

Gültekin ile kızına bu hayır için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı, Türkiye'de en fazla burs veren özel vakıf. Böyle bir unvanı var. Her yıl 8 bin öğrenciye burs veriyor. Bugüne kadar 60 bin öğrenciye burs verdik ve o öğrenciler doktor, kaymakam, hakim, savcı oldu, memleketin her köşesinde gururla, onurla memleketimizi temsil ediyorlar. Burslar genellikle Erzincanlı ama Türkiye'nin neresinde okursa okusun, bütün gençlerimize yapılıyor. Şimdi bir adım daha attık. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı ile Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfının güçlerini birleştiriyoruz. Böylece daha büyük imkanları elde etmiş olacağız."

Yıldırım, eğitime yapılan yatırımın önemine dikkati çekerek, insana yapılan yatırımın ömrünün çok uzun olduğunu ve nesilden nesle devam ettiğini dile getirdi.

- "Şimdi 208 üniversitemiz var"

"Eğer bir yılı hedefliyorsan tohum ek, eğer on yılı hedefliyorsan ağaç dik, eğer yüz yılı hedefliyorsan insan yetiştir." atasözünü anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Eğitim esasında 2002 yılından öncesine gittiğimizde ne yazık ki arzu ettiğimiz düzeyde değildi. Sadece 76 üniversitemiz var ve lise mezunlarının birçoğu üniversiteye giremiyor. Şimdi 208 üniversitemiz var. 1,5 milyon üniversitede okuyan gencimiz varken, bugün 8,5 milyon gencimiz var. Dünyada 50'den fazla ülkenin nüfusundan fazla sadece üniversite öğrencimiz var. İşte biz böyle bir ülkeyiz. İşte insan kaynağımızın, insan zenginliğimizin en büyük zenginlik olduğunu bilen bir ülkeyiz, bir iktidarız. Cumhurbaşkanı'mız, liderimiz 'Eğitim bütçesi savunma bütçesinden daha yüksek olacak.' dedi ve 2002'den beri de eğitim bütçesi en büyük bütçe oldu. Çünkü bu insana yapılan yatırım. Onların en iyi şekilde yetişmesi, hayata hazırlanması bizim beka meselemizdir."

Bu sezon 12 Eylül'de ders zilinin çalacağını ve 18 milyonun üzerinde öğrencinin okullarla buluşacağını anlatan Yıldırım, 500 bin öğretmen sayısının 1 milyon 200 bine çıktığını belirtti.

Bunun sınıflardaki öğrenci sayısının yarı yarıya azaldığı anlamına geldiğine işaret eden Yıldırım, "Daha az öğrenci olunca öğretmen daha çok ilgileniyor, daha çok zaman ayırıyor ve çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesi mümkün hale geliyor." ifadesini kullandı.

- "Her şey insanımızın rahatı için"

Yıldırım, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinerek şunları kaydetti:

"İnsan eşrefi mahluktur. Her şey insanımızın rahatı için, hayat kalitesinin artması için. İlk günden bugüne bu anlayışla çalışıyoruz ve bugünlere geldik. Çok yol kat ettik. İkinci bir yüz yıla giriyoruz. 2023 sıradan bir yıl değil. Cumhuriyet'imizin 2. yüz yılına bismillah diyeceğiz. Yüz yıl önce bu Cumhuriyet'i kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına, ecdadımıza ve kutsal vatan uğrunda fedayı can eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Bize düşen, bize bıraktıkları bu cennet vatanı, bu emaneti, bizden sonraki kuşaklara aynen, daha da ileri götürerek aktarmaktır, devretmektir. Bunu bu güzel ilim, irfan yuvalarıyla, gençlerimizi buralarda en iyi yetiştirerek başaracağız."

Yıldırım, okul yatırımlarının, diğer yatırımlara göre kendini daha çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler, kurdele kesip yaklaşık 15 milyon liraya mal edilen 12 derslikli, ilçe köylerinden öğrencilere de taşımalı hizmet verecek okulun açılışını yaptı.

Programa, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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