MHP, Erzincan'da "Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenleyecek

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ERZİNCAN (AA) - MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Erzincan'da "Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenleyeceklerini bildirdi.



Salih Aksu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında Erzincan'da tüm ilçelerde program düzenleyeceklerini anlattı.



Toplantılara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve parti temsilcilerinin katılacağını ifade eden Aksu, bu çerçevede 22 Eylül Perşembe günü Kemaliye, İliç, Kemah ve Refahiye, 23 Eylül Cuma günü Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ilçeleri ile Mercan beldesine ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.



Aksu, 24 Eylül Cumartesi günü ise il merkezindeki belediye nikah salonunda toplantı yapıp Üzümlü ilçesini ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

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