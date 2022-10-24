Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Fırat D'nin kullandığı 44 ACU 578 plakalı otomobil, Kemah-Erzincan kara yolunun Çiğdemli köyü yol ayrımında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra yaralanan araçtaki M.C.A. (21), A.K. (46), H.D. (32), A.K.D. (13), Z.M.D. (1) ve M.M.D. (11) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.