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Erzincan'daki 2 askeri araca bombalı saldırı davası karara bağlandı

AA

Erzincan'daki 2 askeri araca bombalı saldırı davası karara bağlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı düzenlemesi, bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayının da aralarında bulunduğu birçok terör eylemine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet, diğeri müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bu iki sanık hakkında çeşitli oranlarda da hapis cezası verilirken diğer 4 sanığın beraatine hükmedildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü üyesi tutuklu sanık "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz ile tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.B. ile sanık avukatları hazır bulundu.

PKK'nın sabotajcısı olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan tutuklu sanık "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ile avukatları da beyanlarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanık Ahmet Herdem'i "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, askeri araca bombalı saldırıda 2 askerin yaralanması nedeniyle "bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs etmek"ten 32 yıl hapse, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek"ten 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 9 yıl hapis ve 18 bin lira adli para cezasına, "resmi belgede sahtecilik"ten 3 yıl hapse, bu suçlar dışında karıştığı diğer terör eylemleri yüzünden de toplam 14 yıl hapse mahkum etti.

Gürkan Düz'e ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezası veren heyet, sanığa "bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 26 yıl 8 ay, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek"ten 8 yıl 4 ay hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezası, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ile 15 bin lira adli para cezası verdi. Sanığa, katıldığı diğer terör eylemleri sebebiyle de toplam 35 yıl 10 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, çeşitli terör eylemlerine ilişkin yargılanan sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.B'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

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