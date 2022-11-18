Erzincan'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 6'sı tutuklandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, öncü ve artçı oldukları değerlendirilen iki aracı takibe alarak yaşanan kovalamacanın ardından durdurdu.

Her iki araçta narkotik köpek "Asena" ile yapılan aramada 17 kilo 400 gram skunk ile 4 kilo 313 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli S.D. M.A. D.B. ile Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen H.M ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen S.D. M.A. ve D.B çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Afganistan uyruklu H.M ve M.A' ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Ekipler, gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise kente uyuşturucu madde getirecekleri değerlendiren şüpheli A.T. ve R.U'yu takibe aldı. Şüpheliler Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 1344 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.T. ve R.U çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentteki bir başka operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği koordineli çalışma kapsamında Üzümlü Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan araçta yapılan aramada, Y.K'nin üzerinde 25,98 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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