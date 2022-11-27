Erzincan kırsalında kadınların tandırda kışlık ekmek mesaisi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında kadınlar, köylerinde bakkal ve market olmadığı için imece usulü çalışarak, kışlık ihtiyaçları olan ekmeği tandırda pişirerek karşılıyor.

İlçeye bağlı Esimli köyünde yaşayan kadınlar, uzun ve çetin geçen kış öncesi ekmeği biten ailenin evinde buluşuyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla evlerinin yakınındaki tandırları yakan kadınlar, ekmek telaşına başlıyor. Gün boyu süren çalışmanın ardından kışlık ekmeklerini hazırlayan kadınlardan kimi bunları gurbetteki çocuklarına da gönderiyor.

Köy sakinlerinden Yadigar Sevindik, AA muhabirine, kadınlarla imece usulü ekmek pişirdiklerini, bu yöntemin asırlardır devam ettiğini anlattı.

Tandır ekmeği pişirmeye bir gün önceden hamur mayalayarak başladıklarını belirten Sevindik, komşularıyla bir araya gelip iş bölümü yaparak çalıştıklarını kaydetti.

Zorlu çalışmanın her yıl yapıldığını dile getiren Sevindik, "Pişirdiğimiz tandır ekmeğini kışlık olarak kullanıyoruz. Yapılan tandır ekmeği bize en az 4-5 ay gidiyor. Bazılarımız bu ekmeği kurutarak, kimisi de derin dondurucuda muhafaza ediyor. Kurutularak muhafaza edilen tandır ekmeği daha sonra ihtiyaç duyuldukça ıslatılarak tekrar yumuşatılır ve tüketilir." dedi.

Sevindik, tandır ekmeğinin, Kemah tuzu kullanarak doğal yöntemlerle üretildiğini ve bu nedenle ekmeğin uzun süre bozulmadığını vurguladı.

Köyde, market ve fırın olmadığı için tandır ekmeğinin daha da önemli olduğunu anlatan Sevindik, hazırladıkları hamurdan börek de yaptıklarını sözlerine ekledi.

Sultan Düzduman ise pişirdikleri ekmeklerden kışlık ihtiyaçlarının yanında, Antalya'da yaşayan oğluna, Bursa'da ikamet eden kızına otobüsle gönderdiğini söyledi.

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