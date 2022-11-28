Erzincan'da jandarma çiftçinin kayıp 50 küçükbaş hayvanını dronla buldu

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekipleri, çiftçinin kaybolan 50 küçükbaş hayvanını arazide dronla yaptığı taramayla buldu.

Balıklı köyünde yaşayan Mehmet Dursun'a ait 50 keçi, dağlık arazide kayboldu.

Kendi başına yaptığı aramada hayvanlarını bulamayan çiftçi, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen Çayırlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dronla arazide yaptığı taramada, kayıp keçileri 5 kilometre uzaklıktaki üstü açık bir ahırda buldu.

Çiftçi Dursun, hayvanlarını bulan jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.