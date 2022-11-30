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Hastalığı nedeniyle 4 yıldır okulundan ayrı kalan Erzincanlı Gonca sağlığına kavuştu

AA

Hastalığı nedeniyle 4 yıldır okulundan ayrı kalan Erzincanlı Gonca sağlığına kavuştu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sağlık sorunları nedeniyle 4 yıldır okulundan ayrı kalan 20 yaşındaki Gonca Yıldırım, doktorların başarılı tümör ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Üzümlü Mesleki ve Teknik Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümüne 4 yıl önce kaydını yaptıran Yıldırım, görme kaybı, şiddetli baş ağrısı ve baygınlık gibi sağlık sorunları nedeniyle okuluna sadece 4 ay gidebildi.

Başvurduğu sağlık kuruluşlarında uzun süre ilaç tedavisi gören Yıldırım'ın, yaklaşık 6 ay önce Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyninde tümör olduğu tespit edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Selim Karagöz ve ekibi tarafından ameliyata alınan Yıldırım, burundan endoskopik kamerayla girilerek yapılan kapalı beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hastanede ilk kez uygulanan ve başarılı geçen ameliyat sonrası servis odasına alınan Yıldırım, taburcu olduktan sonra 4 yıl ara verdiği eğitimini açık öğretimden sürdürmeyi planlıyor.

Gonca Yıldırım, operasyon sonrasında iyi olduğunu ve görme şikayeti yaşamadığını, baş ağrısının bulunmadığını söyledi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktora ve kendisiyle yakından ilgilenen hemşirelere teşekkür eden Yıldırım, "Üzümlü ilçesinde lise okuyordum ancak yaşadığım rahatsızlıklar ve baygınlıklar nedeniyle okulumu bırakmak zorunda kaldım. Yarım kalan eğitimimi açıktan tamamlamayı düşünüyorum." diye konuştu.

Dr. Ahmet Selim Karagöz ise hastaya yaptıkları görüntülemede beyinin merkezi sayılabilecek bir noktada hipofiz bezi tümörü tespit ettiklerini kaydeden Karagöz, şöyle konuştu:

"Hastamıza yapılan tetiklerin ardından ameliyatına karar verdik. 1 santimetrenin üstündeki tümörler cerrahi olarak değerlendirilir. Biz ameliyatla hastaya daha az zarar verecek bir şeklide burundan girerek nöronavigasyon cihazı teknolojisi de kullanarak kapalı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdik. Sonuç olarak ameliyat sonrası hastamızın görmesindeki kayıp düzeldi. Şimdi daha rahat görebiliyor. Bundan sonrası içinde hastamızın takibini hastanemizde sürdürmeyi planlıyoruz. Hipofiz bezi tümörleri genelde iyi huylu tümörler olarak değerlendiriliyor."

Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da hastanın ameliyatının başarılı geçtiğine ve sağlığına kavuştuğuna işaret ederek, "Doktorlarımızın bu başarıları hem ekibimizin motivasyonunu yükseltiyor hem de hemşerilerimizin alternatif olarak başka şehirlere, başka hastanelere gitmesinin önüne geçmiş oluyor. Bizler de ekibimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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