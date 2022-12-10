Erzincan'da 2 bin 181 öğrencinin yemeklerini liseli ağabeyleri hazırlıyor

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ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmen ve usta öğreticiler rehberliğinde, taşımalı, özel ve okul öncesi eğitimden yararlanan çocukların yemeklerini hazırlıyor.

Lisenin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, yemek yapımıyla ilgili teorik eğitim aldıktan sonra önlüklerini giyip mutfağa giriyor.

Usta öğreticilerin yardımıyla yemek yapmayı öğrenen öğrenciler, hem gelecekte yapacakları aşçılıkta deneyim kazanıyor hem de taşımalı, özel ve okul öncesi eğitimden yararlanan çocuklara çeşit çeşit yemek hazırlıyor.

Aşevi gibi çalışan okulda hazırlanan yemekler, 2 bin 181 öğrenciye öğle saatinde dağıtılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, hazırlanan yemeklerin ilçedeki öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

- "Bu yılki ciromuzun 4 milyon 700 bin lira civarında olmasını bekliyoruz"

Öğrencilerin yaşlarına göre alacakları kaloriler hesaplanarak yemeklerin hazırlandığını ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"Burası bir döner sermaye işletmesi ve burası aynı zamanda bir meslek lisesi. Öğrencilerimiz kendi mesleklerine başlamadan önce burada uygulama imkanı bulmakta ve bunun için hayata daha hazırlıklı başlama fırsatı yakalamaktadır. Okulun döner sermayesi 2021 yılında 1 milyon 250 bin lira ciro yaptı. Bu yılki ciromuzun ise 4 milyon 700 bin lira civarında olmasını bekliyoruz."

Gün, yemek yapmayı öğrenen öğrencilerin aynı zamanda harçlıklarını da kazandığını belirterek, bu gelirin öğrencileri motive ettiğini kaydetti.

- "200 kilometre uzaklıktaki köye de yemek gidiyor"

Geçen yıl toplamda 22 bin liraya yakın bir ücretin öğrencilere dağıtıldığını anlatan Gün, "Bu yıl lise öğrencilerimize yaklaşık 76 bin lira ücret verilecek. Burada 01.00'de hazırlıklar başlamakta, yapılan yemekler 07.00-07.30'da 200 kilometre uzaklıktaki Tercan'ın Kökpınar köyüne de sağlıklı şekilde gönderilmektedir." dedi.

Meslek lisesi öğrencilerinden Tunahan Erdoğan, okulda hazırladıkları yemeklerle el beceresini geliştirdiğine işaret ederek, "Burada staj yaptığım için bana bir ücret ödeniyor ve o ücretle evime destek oluyorum." ifadesini kullandı.

Taşımalı eğitimden faydalanan Mollaköy Ortaokulu öğrencilerinden Elif Koşan da ağabeylerinin yaptığı yemekleri tüm arkadaşları gibi beğenerek yediğini dile getirdi.

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