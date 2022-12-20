Erzincan'da yük trenin çarptığı çoban hayatını kaybetti

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yük trenin çarptığı Afganistan uyruklu çoban yaşamını yitirdi.

Erzurum-Hatay seferini yapan yük treni, Çayırlı ilçesine bağlı Erbaş köyü mevkisinde, demir yolunda kontrolsüz şekilde bulunan küçükbaş hayvanlara ve onları kurtarmaya çalışan Afganistan uyruklu çoban Hedayat Bakhtyari'ye çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada çoban Bakhtyari olay yerinde hayatını kaybetti. Bakhtyari'nin cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Trenin çarptığı 7 küçükbaş hayvan da telef oldu.



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