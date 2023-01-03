Erzincan'daki yangında 2 ev ile odunluk zarar gördü

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde çıkan yangında, 2 ev ve odunluk kullanılmaz hale geldi, bir kişi hafif yaralandı.

Konarlı Köyü mezrasındaki bir evde çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki diğer ev ile odunluğa sıçradı.

Yangını söndürmeye çalışan köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen Tercan ve Kargın ile Erzurum Çat Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 ev ile odunluk zarar gördü.

Yangını söndürmeye çalışırken el ve ayaklarından yaralanan Güven Oğuz, ambulansla Tercan Devlet Hastanesinde kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





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