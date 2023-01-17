Otlukbeli Kaymakamlığından sığınmacılarla ilgili iddialara ilişkin açıklama:

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ERZİNCAN (AA) - Otlukbeli Kaymakamlığı, sosyal medyada paylaşılan sığınmacılarla ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "17 Ocak 2023 tarihinde sosyal medyada paylaşılan 'sığınmacıların Otlukbeli nüfusuna kaydedilmesi' iddiasını taşıyan tweet ile alakalı olarak bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Otlukbeli ilçemizde önceki kaymakam Temmuz 2022'de görevden ayrılmış olup, mevcut kaymakam ise Ağustos 2022’de göreve başlamıştır. Dolayısıyla söz konusu iddiada eski kaymakamın 1 ay önce bir toplantı yapmış olduğu belirtilse de bu mümkün değildir. Ayrıca Türk vatandaşı olmayan hiç kimsenin Türk nüfus kütüğüne kaydedilmesi mümkün olmayıp iddia tamamen asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

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