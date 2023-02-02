Erzincan'da ev, ahır, samanlık ve traktör yandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Kersen köyü muhtarı İrfan Düdükçü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede ahır, samanlık ve traktöre sıçradı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzincan, Kemah, Refahiye ve Gölova ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.



Yangında ev, samanlık, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Çakmak Paçacı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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