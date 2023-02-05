Ergan Dağı'nda kayak heyecanı başladı

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ERZİNCAN (AA) - Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Kente 15 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı'nda bulunan ve toplam 17 kilometre uzunluğundaki merkezde kar kalınlığı, son yağışlarla 23 santimetreye kadar ulaştı.

Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 970 rakımlı merkez, yeterli kar yağışının ardından sezonu açtı.

Sezonun ilk, yarıyıl tatilinin de son gününde çocuklar, sporcular ve kayakseverler pistin tadını çıkarttı.

Bu yıl beklenen yağışın gerçekleşmemesi ve kuraklık nedeniyle kayak merkezi sezonu 1 ay gecikmeli açtı.

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