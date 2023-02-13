Doğu Anadolu'da muhtarların depremzedelere desteği sürüyor

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ERZİNCAN/ARDAHAN/KARS (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Erzincan'da bazı muhtarlar maaşlarını bağışlarken Ardahan ile Kars'ta da muhtarlar gıda ve yaşam malzemesi desteği sağlıyor.



Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devam eden yardım seferberliği kapsamında bir araya gelen ilçeye bağlı bazı köy ve mahalle muhtarlarının şubat ayı maaşlarını AFAD'a bağışlama kararı aldığı ifade edildi.

Kaymakam Ahmet Gülderen de depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında muhtarların aldığı kararın örneklik teşkil ettiğini belirterek, muhtarları davranışından dolayı kutladı.

- Ardahan

Ardahan'da ise köy ve merkez mahalle muhtarlarının deprem bölgesine yardımları sürüyor.

Ardahan Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Müjdat Bölük, AA muhabirine, muhtarların bireysel katkıları ile birer kamyon gıda ve odunun bölgeye gönderildiğini söyledi.

Muhtarların depremzedelere desteğinin süreceğini ifade eden Bölük, "Özellikle merkezdeki muhtarlarımız ayrıca para desteğinde de bulundular. Sağ olsunlar, böyle bir günde muhtarlarımız üzerine düşeni yapmanın gayretindeler." dedi.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de muhtarlar deprem bölgesine nakdi yardım topladı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda bir araya gelen Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, 9 merkez mahalle ile 55 köy muhtarı, depremzedeler için yardımda bulundu.

Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Kılıç, "Muhtarlar olarak şimdi birlik beraberlik içinde deprem bölgesine elimizden gelen bütün yardımları yapıyoruz. Bugün de nakdi olarak yardım topladık, inşallah bir nebze olsun katkımız olur." dedi.

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