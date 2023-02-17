Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kadir Can K'nin kullandığı 25 ACH 105 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesi çıkışında şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile Efe C, Enis U.C. ve Yunus E.A. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü Kadir Can K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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