Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personelinden depremzedelere bağış

ERZİNCAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Erzincan Valiliğinin başlattığı yardım kampanyası kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik ve idari personelinden 775 bin 122 lira nakdi yardım toplandı.
Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversite personelinin destekleriyle toplanan yardımı, Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı'ya teslim etti.
Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel ve Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak'ın da hazır bulunduğu ziyarette Arabacı, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.
Arabacı, ziyarette yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının millet ve devletin el ele vermesiyle sarılacağını belirtti.